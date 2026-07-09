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Kayseri'de duruşmayı koridordan çekerken yakalandı

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Kayseri Adliyesi'nde devam eden bir duruşmayı cep telefonuyla kayda alan kişi, jandarma ve polis ekiplerince tespit edilerek savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmayı koridordan cep telefonu ile kayda aldığı iddiasıyla bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Olay, bugün Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir duruşmayı mahkemenin bulunduğu koridordaki cam bölmenin arasından bir kişinin kayda aldığını gören jandarma personeli durumu mahkeme heyetine haber verdi. Heyetin, talimatı ile koridora çıkan polis ekipleri bir kişinin cep telefonu incelemesinde duruşma salonunu video ve fotoğrafla kaydettiğini belirledi. Mahkeme heyetinin talimatı ile şüpheli savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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