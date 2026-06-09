Haberler

Diyarbakır'da Adliye Binasını Görüntüleyenlere Saldırı: 4 Gözaltı

Diyarbakır'da Adliye Binasını Görüntüleyenlere Saldırı: 4 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntüleyen 4 şüpheli, kendilerini uyaran trafik polisine saldırdı. Saldırganlar gözaltına alınırken o anlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntülerken kendilerini uyaran trafik polisine saldırdığı öne sürülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

POLİS UYARINCA KAVGA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek polis memuruyla tartışmaya başladı.

POLİSE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Guendouzi için karar çıktı!
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar