Diyarbakır'da Adliye Binasını Görüntüleyenlere Saldırı: 4 Gözaltı
Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntüleyen 4 şüpheli, kendilerini uyaran trafik polisine saldırdı. Saldırganlar gözaltına alınırken o anlar kameralara yansıdı.
Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntülerken kendilerini uyaran trafik polisine saldırdığı öne sürülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.
POLİS UYARINCA KAVGA ÇIKTI
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek polis memuruyla tartışmaya başladı.
POLİSE SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.