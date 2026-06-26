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Adliyedeki rüşvet pazarlığını savcı duydu; 2 gözaltı

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Ankara Adliyesi'nin kafeteryasında bir savcının kulak misafiri olduğu para karşılığı infaz erteleme diyaloğu üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA Adliyesi'nin kafeteryasında savcısının kulak misafiri olduğu para karşılığı infaz erteleme yapılabileceğine yönelik diyalog üzerine yapılan çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ankara Adliyesi'nin kafeteryasında meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan N.K., iddiaya göre infazının ertelenmesi konusunda arkadaşı C.K.'dan yardım istedi. C.K. ise eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek N.K.'yı, eniştesi ile buluşturdu. Adliyedeki kafeteryada gerçekleşen buluşmada G.Ş.'nin, infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında halledebileceğini söylediği öne sürüldü. Bu sırada kafeteryada bulunan Cumhuriyet Savcısı Recep Ö., konuşmalara kulak misafiri oldu. Durumdan şüphelenen savcının, polis ekiplerine haber vermesi üzerine G.Ş. ile C.K. gözaltına alındı. N.K.'nın müşteki olarak ifadesi alınırken, şüpheliler hakkında ise 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ş. ve C.K., yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Öte yandan; polis ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ş.'nin 'Açıktan hırsızlık', 'Otodan hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' ve 'Yankesicilik' gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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