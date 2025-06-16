Adıyaman Valisi Varol, Asayiş Verilerini Açıkladı

Adıyaman Valisi Varol, Asayiş Verilerini Açıkladı
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Adıyaman Valisi Osman Varol, son bir aylık asayiş verilerini basın toplantısıyla duyurdu. Terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikli hedef olduğunu belirten Vali Varol, 360 şahsın yakalandığını ve önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 68'i hapis cezası olmak üzere toplam 360 şahıs yakalanmıştır. İl giriş ve çıkış uygulama noktalarımızda 32 bin 508 şahıs sorgusu 4 bin 471 araç denetimi yapılmış 73 şahıs yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 695 bin 478 şahıs sorgusu yapılmıştır."

Geçen ay önemli bir operasyona imza attıklarını aktaran Varol, "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince yapılan operasyonda 9 mağdur kadın kurtarılmış, 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest salmış, 3 Şahıs tutuklanmıştır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile İl Emniyet Müdürü Alper Uzman da açıklamada hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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