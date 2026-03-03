Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve sorunları not alarak ilgili kurumlara iletilmesi için talimat verdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, "halk buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilik makamında vatandaşları kabul eden Varol, ziyaretçileriyle sohbet edip talepleri dinledi.
Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül