Adıyaman Kaymakamı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Altınöz, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü.

Burada kalan ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Altınöz, afet konutlarıyla ilgili hak sahipliği ve inşaat süreciyle ilgili bilgi verdi.