Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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N.Ş. idaresindeki 06 DPP 493 plakalı otomobil, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
N.Ş. idaresindeki 06 DPP 493 plakalı otomobil, Çelikhan- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.