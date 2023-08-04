Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

N.Ş. idaresindeki 06 DPP 493 plakalı otomobil, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.