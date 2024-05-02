Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Reflektör tak, görünür ol' projesi hayata geçirildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı. Üçgöz Köyünde düzenlenen etkinlikte traktör sahiplerine reflektörün önemi anlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Üçgöz Köyünde ekipler traktör sahiplerine reflektörün önemi anlatıldı.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ve ilgililer katıldı.