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Adıyaman'ın Besni İlçesinde Oto Tamir Dükkanına Silahlı Saldırı

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Oto Tamir Dükkanına Silahlı Saldırı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir oto tamir dükkanına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ali Erdemoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisindeki bir oto tamir dükkanı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. ???????

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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