Adıyaman gündem haberi | Kahta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedaviye alındı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedaviye alındı. Ahmet Öztürk idaresindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde, Nedim Yağar yönetimindeki 34 B 0136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaya Ahmet Öztürk Adıyaman Güncel Haberler

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