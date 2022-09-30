Adıyaman gündem haberi | Kahta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Adıyaman haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.
Ahmet Öztürk idaresindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde, Nedim Yağar yönetimindeki 34 B 0136 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel