Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 182 gram sentetik uyuşturucu, 337 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 182 gram sentetik uyuşturucu, 337 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

