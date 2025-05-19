Adıyaman'da Üniversite Öğrencilerine Bağımlılık Eğitimi Verildi
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Adıyaman Şubesi, üniversite öğrencilerine bağımlılık konularında bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları hakkında bilgi verilerek, YEDAM merkezleri tanıtıldı.
Adıyaman'da Üniversite öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Adıyaman Şubesi ekiplerince, "Afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Eğitimde, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.
Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin anlatıldığı programda, gençlerin destek alabilecekleri YEDAM merkezleri tanıtıldı.
Katılımcılara, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunan 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında da bilgi verildi.