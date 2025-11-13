Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. İki aracın çarpışmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İ.F. idaresindeki 02 AFH 562 plakalı otomobil Yeni Sanayi Mahallesi'nde A.B. yönetimindeki 02 AEA 358 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarla bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırılan İ.F'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.