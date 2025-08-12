Adıyaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 19 Yaralı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAF 095 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tut-Adıyaman kara yolu 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel