Adıyaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 19 Yaralı

Adıyaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 19 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAF 095 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tut-Adıyaman kara yolu 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 18 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak

İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.