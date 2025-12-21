Haberler

Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişi aranıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balık tutmak için gölete açılan şişme botun alabora olması sonucu 4 kişi kurtarılırken, 1 kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri kayıp F.Ç'yi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Saray Burnu yakınlarında balık tutmak için baraj göletine şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu gölete düştü.

Çevredeki balıkçılar tarafından E.E, R.Ü, C.E, B.A. kurtarılırken F.Ç. gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye kurtarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar F.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kurtarılan 4 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

