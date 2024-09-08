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Adıyaman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Abdurrahman Akay hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli M.G. ise teslim oldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Ökmen Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Akay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim Akay'ın cenazesi Çelikhan Mezarlığı'na getirildi.

Yatsı namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Akay'ın cenazesi toprağa verildi.

Olayla ilgili şüpheli M.G. teslim oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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