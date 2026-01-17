Haberler

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
