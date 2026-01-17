Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel