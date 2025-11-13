Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.E. ve M.F.B. yaralandı. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.E. ve M.F.B'yi yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.