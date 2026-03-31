Adıyaman'da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Adıyaman'da parmağına sıkışan yüzük, hastane ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yüzüğü ip sarma tekniğiyle başarıyla çıkardı.
Zeynal Abidin Gülverdi, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekipleri de yüzüğü çıkaramayınca Gülverdi, itfaiyeye yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, Gülverdi'nin parmağına sıkışan yüzüğü ip sarma tekniğiyle çıkardı.
Gülverdi, itfaiyecilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül