Adıyaman'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahta- Gerger kara yolunun 7'nci kilometresinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alırken, çöken yolun etrafı işaretlenerek trafik kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.
