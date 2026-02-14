Haberler

Adıyaman'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda Kahta-Gerger kara yolunda çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Adıyaman'da sağanak, sele neden oldu (3)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahta- Gerger kara yolunun 7'nci kilometresinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alırken, çöken yolun etrafı işaretlenerek trafik kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz

Harita belli oldu, zirvedeki şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz

Harita belli oldu, zirvedeki şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin