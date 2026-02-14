Adıyaman'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Adıyaman'da sağanak, sele neden oldu (3)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahta- Gerger kara yolunun 7'nci kilometresinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alırken, çöken yolun etrafı işaretlenerek trafik kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.