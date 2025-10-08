Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta 2 Ağır Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Sürücü ve bir yolcunun hayati tehlikesi bulunuyor.
B.Ö. idaresindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ve araçtaki bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel