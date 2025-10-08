Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta 2 Ağır Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

B.Ö. idaresindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ve araçtaki bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.