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Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken alev alan bir otomobilde hasar meydana geldi. Y.Ö. isimli sürücü, otomobili çalıştırmaya çalıştığı sırada yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Y.Ö. Yeni Besni Mahallesinde park halindeki otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç alev aldı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından yangın söndürdü.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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