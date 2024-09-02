Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Eski Samsat Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 612 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki 2 kişi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.
Eski Samsat Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 612 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki 2 kişi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.