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Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

N.K. idaresindeki 02 AV 770 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 02 AEY 336 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki O.B.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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