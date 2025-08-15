Adıyaman'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangınına, çevre ilçelerden ve havadan helikopterlerle müdahale ediliyor. Vali Osman Varol yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kızılhisar köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınına müdahalede yetersiz kalınması üzerine çevre ilçeler ile Şanlıurfa'dan da itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangınla mücadeleye havadan da 2 helikopter destek verdi. Yangınla mücadele devam ederken bölgeye gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, ekiplerden bilgi aldı. Vali Varol, ekiplerin müdahalesinin kısa sürede sonuç vermesini beklediklerini ifade etti.

Haber- Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
