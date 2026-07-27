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Adıyaman'da Ali Dağı'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Ali Dağı'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman-Kahta kara yolundaki Ali Dağı mesire alanında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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