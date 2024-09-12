Adıyaman'da okul servis araçları denetlendi
Adıyaman'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 7 araca toplamda 7 bin lira para cezası uygulandı.
Adıyaman'da okul servis araçları denetlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kentte servis araçlarını inceledi.
Araçları mevzuatlar çerçevesinde denetleyen ekipler, sürücüleri de uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.
Bu kapsamda 60 okul servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 7 araca toplamda 7 bin lira para cezası uyguladı.