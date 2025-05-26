Adıyaman'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Çizgili Sırtlan Görüntülendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Kızılin köyü yakınlarında dolaşan sırtlan, görüntülerde dikkat çekti.
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kızılin köyü yakınlarında gezintiye çıkan vatandaşlar, çizgili sırtlanla karşılaştı.
O anları cep telefonlarıyla kayda alan grubun, çekim sırasında sırtlana seslenmesi de dikkati çekti.
Çevrede dolaşan sırtlan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel