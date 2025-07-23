Adıyaman'da Narkotik Uygulaması: 129 Kişi GBT Sorgulandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen narkotik denetiminde, çok sayıda polisin katılımıyla 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.
Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda narkotik denetimi yaptı.
Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.