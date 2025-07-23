Adıyaman'da Narkotik Uygulaması: 129 Kişi GBT Sorgulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen narkotik denetiminde, çok sayıda polisin katılımıyla 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.

Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda narkotik denetimi yaptı.

Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz

Oğlu için eylem yaparken, tehdit mesajı geldi: Şikayetini çekmezsen...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Suriye masaya oturuyor

Netanyahu direnemedi, Suriye ile masaya oturuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.