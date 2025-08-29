Adıyaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

M.B. idaresindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

