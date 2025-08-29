Adıyaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.