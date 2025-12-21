Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi; 4 yaralı

ADIYAMAN'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 02 ADM 225 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan Zeki Y., İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, UMKE ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.