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Adıyaman'da Mara ve Musalla mahallelerindeki kentsel dönüşüm tamamlandı

Adıyaman'da Mara ve Musalla mahallelerindeki kentsel dönüşüm tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden inşa süreci kapsamında hayata geçirilen proje, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle 5 etap halinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 41 hektarlık alanda uygulanan projede 1427 konut ile 134 ticari ünite inşa edildi. Çıkmaz sokakların ve eski yapıların bulunduğu mahalleler, yatay mimari anlayışıyla modern ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Son etapta hak sahiplerine anahtar teslimlerinin yapılmasıyla Mara ve Musalla mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesi tamamlanırken, konutlardaki yerleşim oranının yüzde 80'i geçtiği bildirildi.

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Samet Şirin, Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşümün tamamlandığını belirterek, projeyle bölgenin daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Vatandaşlar da eski ve harabe yapıların yerine yapılan yeni konutlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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