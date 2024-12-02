Adıyaman'da Kış Lastiği Denetimi: Cezalar Kesildi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapılan zorunlu kış lastiği denetiminde, 64 araç kontrol edildi ve kış lastiği takmayan 5 araca toplamda 20 bin 345 lira ceza uygulandı. Denetimlerin kış boyunca süreceği bildirildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
64 aracı sorgulayan ekipler, zorunlu kış lastiği takmayan 5 araca 20 bin 345 lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerin kış boyu devam edeceğini belirtildi.