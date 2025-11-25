Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü
Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı ve ellerinde pankartlarla Valilik bahçesine kadar yürüdü.
Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı.
Ellerinde pankart taşıyan grubun yürüyüşü, Valilik bahçesinde sona erdi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel