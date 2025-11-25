Haberler

Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı ve ellerinde pankartlarla Valilik bahçesine kadar yürüdü.

Adıyaman'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı.

Ellerinde pankart taşıyan grubun yürüyüşü, Valilik bahçesinde sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.