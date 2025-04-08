Adıyaman'da Jandarmadan Sıkı Denetim Uygulamaları
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kentteki farklı noktalarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolleri ve araç aramaları yaparak suçlulara göz açtırmadıklarını belirten jandarma, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.
Jandarma ekiplerinden sıkı denetim
ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte sıkı denetimler devam ediyor.
Halkın can ve mal güvenliğinin korunabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok farklı noktada günlük asayiş uygulaması gerçekleştiriyor. Jandarma ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken şüpheli görülen araçlarda ise aramalar yapılıyor. Suça ve suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecekleri vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel