İnşaatta havalandırma boşluğuna düşen 2 işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Adıyaman'da inşaatta çalıştıkları esnada havalandırma boşluğuna düşen iki işçi, itfaiyeciler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'da, çalıştıkları inşaatta, havalandırma boşluğuna düşen ve itfaiyeciler tarafından kurtarılan 2 işçi, tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; devam eden inşaatın 3'üncü katında iskele üzerinde çalışan 2 işçi, dengelerini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyecilerin halatla bulunduğu yerden çıkardığı işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı işçiler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
