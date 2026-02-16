Haberler

Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da bir binanın inşaatında çalışan iki yabancı uyruklu işçi, iskelede dengelerini kaybetmeleri sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da yapımı süren bir binada asansör boşluğuna düşen 2 inşaat işçisi ağır yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde inşaatı devam eden 4 katlı binanın birinci katında çalışan yabancı uyruklu iki işçi, iddiaya göre iskele üzerinde çalışma yaptıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
