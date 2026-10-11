Haberler

Adıyaman'da inşaat işçisi iddiaya göre dengesini kaybedip demir saplanınca yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da inşaat işçisi iddiaya göre dengesini kaybedip demir saplanınca yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Altınşehir'deki inşaatta dün akşam iddiaya göre dengesini kaybeden işçi, demir çubuğun üzerine düşerek vücuduna demir saplanması sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'da inşaatta dengesini kaybedip, demir çubuğun üzerine düşen işçi A.K. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; inşaatta çalışan A.K., dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düştü. Vücuduna saplanan demir nedeniyle yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri A.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. A.K.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı topa tuttu
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım

561 gündür sahalardan uzak kalan Mert Hakan'dan duygusal paylaşım
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından bakana sigara itirazı
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!