Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir binanın 6'ıncı katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Abuzer Yakut (59), Yeni Mahalle'de yapımı devam eden bir binanın 6'ncı katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.