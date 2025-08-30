Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşerek iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise sopayla darbedilerek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu evlendi! Masal gibi tören
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.