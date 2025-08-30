Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşerek iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise sopayla darbedilerek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel