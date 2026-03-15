Adıyaman'da hırsızlığa 4 tutuklama

ADIYAMAN'da, iş yerlerinden ve bir kurumdan 120 kilo bakır ve 60 kilo hurda musluk başlığı çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İmamağa Mahallesi Eski Samsat Caddesi'nde iş yerleri ve bir kurumdan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 60 bin TL değerinde 120 kilo bakır ve 60 kilo hurda musluk başlığı çalındığını saptadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M. G., A.T., Y.G. ve S. T., olduğunu tespit ederek saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı