Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonunda 34 Zanlı Gözaltına Alındı
Adıyaman'da yürütülen hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucunda Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Adıyaman'da merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki konteyner kentlerde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.