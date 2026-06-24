Adıyaman'da evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Girne Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahta Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı yakaladı.
Yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya