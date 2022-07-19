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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yapımına başlanan köprülü kavşak çalışmasında kara yolu yön levhaları sökülmek istenirken vincin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçilerden N.B. (59 ) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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