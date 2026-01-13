Haberler

Adıyaman'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz durumun önlenmesi için önlemlerin alındığını duyurdu.

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

