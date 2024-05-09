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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde birçok hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelilerini yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde birçok hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelilerini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Adıyaman Gölbaşı Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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