Adıyaman'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şükrü Alan idaresindeki 34 GNJ 854 plakalı otomobil, Arıkonak köyü yakınlarında uçuruma devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ile kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA / Hüseyin Meriç - Güncel