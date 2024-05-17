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Adıyaman'da çöpün yanına bırakılan çantadan kıyafet çıktı

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Adıyaman'da çöpün yanına bırakılan ve fünyeyle patlatılan sırt çantasından çeşitli kıyafetler çıktı. Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yanındaki çöpün yanında sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Adıyaman'da çöpün yanına bırakılan ve fünyeyle patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yanındaki çöpün yanında sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan çeşitli kıyafetler çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan Adıyaman Gölbaşı Olay Çevre Güvenlik Güncel Haberler

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