Adıyaman'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 6 Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu 26337. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.