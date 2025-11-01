Adıyaman'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu 26337. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.