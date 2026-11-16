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Adıyaman'da belediye ve yolcu otobüsü çarpıştı, bir yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da belediye ve yolcu otobüsü çarpıştı, bir yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da Mehmet Akif Mahallesi'nde belediye otobüsü ile şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan bir yolcu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı.

T.G. idaresindeki 02 AGH 933 plakalı belediye otobüsü ile M.O'nun kullandığı 34 UCD 22 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akif Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan yolcu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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